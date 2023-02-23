Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок со своего отдыха в Дубае.

Как видно, на новой фотографии Иракли, который прошлым летом женился на младшей на 17 лет возлюбленной, запечатлен во время купания, он стоит почти по пояс в воде. Перед камерой шоумен появился в ярких пляжных шортах и солнцезащитных очках, при этом можно рассмотреть его упругий пресс и подкачанные мышцы.

В подписи к публикации Макацария с помощью эмодзи спросил у поклонников, что они любят больше – отдых на море или в горах. Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию экс-холостяка:

"Разве так можно?".

"Хорошего вам отдыха. Незабываемых впечатлений от ОАЭ"

"Море люблю".

"Хорошего вам отдыха, прекрасные люди!".

"Я люблю море больше".

"Море".

"Горы".

"Я выбираю море".

"Сильный".

"Изумительный".

Напомним, "Какая кошечка": Ульянова из "Холостяка" в узком наряде сверкнула пластичностью.

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