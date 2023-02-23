Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на так называемые "отряды путина".

Как известно, в россии существует общество престарелых женщин-путинисток, пропитанных российской пропагандой, которые называют себя "отрядами путина". Эти бабушки записывают пропагандистские видео, и в этот раз они сняли обращение к Байдену после его визита в Киев. И именно на это сделал пародию комик, примерив на себя образы этих самых бабушек.

"На днях произошло историческое для нашей страны (и историческое для наших "северных соседей") событие – Президент Америки Джо Байден посетил Киев. Естественно, его приезд не остался незамеченным и там "за поребриком". Не стали молчать об этом и всем известные "Отряды путина", - подписал свое видео на ютуб Великий.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Юрий шедеврально! И шуба из меха бомбическая".

"Эта компашка позади".

"Отходы путина, лучше не назовешь".

"Каждый день жду новенького. Просто супер! Обожаю Вас!".

"Лучше бы эти бабки внуками занимались, херней страдают".

"Это шедевр".

"До сих пор живот от смеха болит".

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