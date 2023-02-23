В комментариях пользователи сети писали комплименты, а также благодарили за то, что Джамала и "Антитіла" делает для украинцев.

Посол США в Лондоне пригласил к себе некоторых украинских звезд: Джамалу и группу "Антитіла". Так, Тарас Тополя и группа "Антитіла" приехали с сольным концертом, который состоится 26 февраля. В преддверии музыкантов пригласили в резиденцию посла США в Великобритании. Там они выступили с Джамалой. Артисты вместе сфотографировались и опубликовали фото в Инстаграм.

"На почетном мероприятии по приглашению Посольства США и Посольства Украины в Великобритании вместе с Джамалой, приуроченном к годовщине противостояния украинского народа против неоправданной несправедливой агрессии россии", – прокомментировали "Антитіла".

Судя по фото на прием в резиденцию посла США в Лондоне музыканты одели вышиванки, а Джамала появилась в символическом худи темного цвета с названиями городов Украины, которяе представляют обласные центры.

В комментариях пользователи сети писали комплименты, а также благодарили за то, что они делает для украинцев: "Ребята, вы невероятные!", "Очень классные вышиванки", "Вау, вы все так красиво нарядились".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.