Владимир Остапчук подогрел слухи не только о новых отношениях, но и о третьем браке.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, хотя он не делает официальных заявлений, очень интересует своих поклонников своей личной жизнью. На последних совместных фото с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской, они завтракают вместе дома и отдыхают на одном и том же месте, что намекает на их отношения.

Однако на этот раз, Остапчук и Полтавская опубликовали интересные фото в своих Instagram сторис. Оба сфотографировали страницу документ-сервиса "Готово", где можно оформить брак за сутки.

Помимо этого, Полтавская опубликовала фото с датой 22.02.2023 и сопроводила его сердечком, что намекает на возможное бракосочетание. После публикации сторис из "Готово", она также поблагодарила своих подписчиков в Instagram.

Ранее Полтавская рассказала, что отказалась идти с Владимиром Остапчуком на кофе:

"После нашего первого свидания с моим парнем на следующий день он пригласил меня на кофе утром, а я ответила, что утром кофе не пью", – вспомнила Катя Полтавская.

Избранница шоумена также ответила на вопрос – начали ли Екатерина и Владимир встречаться летом прошлого года. "Я бы никогда не позволила себе общаться с женатым мужчиной. Я уважаю и себя, и других женщин".

Напомним, Остапчук после разрыва со второй женой намекнул на новое "семейное положение"

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