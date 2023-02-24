Эктор Хименес-Браво был неприятно удивлен блюдом, оказавшимся перед ним на столе.

Разочаровали знаменитого повара некоторые участники четвёртого сезона «МастерШеф. Профессионалы», пишет Politeka.net.

Молодые повара, как оказалось, не смогли приготовить национальное французское блюдо кош Лорен.

Поначалу Эктору не понравилась начинка из судака.

«Мэн и не понятно, при чем здесь рыба. У кругов Лорена классическом беконе, поэтому вы могли заменить его на другое мясо с украинским акцентом. Ваша начинка еще и сырая. Презетнация вообще ужасающая», - заявил Эктор Хименес-Браво.

Также судья шоу раскритиковал основу блюда, назвав его неправильным.

«Это не песочное тесто. Одно из самых простых блюд в сегодняшней задаче, и такой результат», - разочарованно сказал знаменитый повар.

Далее участники презентовали свое другое блюдо – суши.

Вместо риса «профессионалы» использовали гречку, а начинку сделали из телятины, замаринованной в томатном соке. Блюдо не понравилось Владимиру Ярославскому. Мясо оказалось измельчено неправильно.

«Кушать мне не комфртно. Макаты в какой-нибудь сойс, чтобы было похоже на суши, некуда. И мясо – есть его невозможно, потому что оно тянется во рту благодаря вашей неряшливой, чрезвычайно плохой нарезке», - вынес свой вердикт Ярославский.

К счастью для команды десерт оказался не таким плохим, как предыдущие блюда. Ольга Мартыновская похвалила саму идею, но отметила, что ее можно было доработать.

Напомним, ранее свои претензии к участникам четвертого сезона "МастерШеф. Профессионалы" высказали зрители.

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