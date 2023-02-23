Стартував четвертий сезон шоу «МастерШеф. Професіонали», проте далеко не всі виявилися задоволеними тим, що тепер відбувається на головній кухні країни.

Так, глядачі висловлюють думку, що насправді учасниками «МастерШеф. Професіонали – 4», стали не майстри та фахівці своєї справи, а аматори, пише Politeka.net.

Інші зазначають, що чекали більшого і висловлюють надію, що у наступних випусках ситуація виправиться та стане цікавішою.

«Це не професіонали, аматори!», «Слабкий підбір. Я очікувала, що з кожним сезоном гри професіонали будуть значно вищими. А вийшло навпаки»,

«Ніхто не вразив»,

«У порівнянні з попередніми сезонами, ці, чесно сказати, слабенькі. Але, думаю молодь, себе ще виявить. Удачі всім! Суддям респект!»,

«Зараз розчарована. Може, далі буде краще»,

«Це точно профіки? Щось перелякані, перша серія вразила більше, ніж друга. Може ще зможуть, але якось дивно!?»,

«Подивимось, як вони далі готуватимуть, доки судити рано, хто з них кращий, але, справді, там є такі особи, що я б їх точно в двадцятку не взяла б…. Хоча, потрібні й слабкі кухарі, щоби було кого першим виганяти…»,

«Ледве додивилася», – діляться своїми першими враженнями глядачі четвертого сезону «МайстерШеф. Професіонали»

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зірка "МастерШеф" повернувся у новий сезон і розповів, як змінилося його життя.

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