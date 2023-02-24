Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артистка делилась кадрами со своего выступления ко Дню святого Валентина, а теперь выложила очаровательное видео, в котором показала начало своего дня.

Как видно, в ролике Лида сначала появилась в свое постели, видно, что она не хочет вылезать из-под одеяла. Затем она все же поднимается, одевается, проветривает комнату и выглядывает в окно, потом начинает наводить марафет, наносить макияж, брызгать на себя любимый парфюм. А потом закрывает дверь и выходит из дома. Выглядит это очень мило и завораживающе.

В подписи к публикации Лида Ли поделилась своими мыслями: "Иногда бывают дни, когда уже проснувшись тебе не хочется выползать из собственного кокона, теплого одеяла, когда ты открываешь глаза, а за окном все еще февраль... Но, сделав первый шаг, уже удается найти свое вдохновение в мелочах... В самом простом. Открыв занавес, впустив зимнее солнце и воздух в комнату, вспомнить, что на полке стоит тот самый аромат, который сможет максимально подчеркнуть твое сегодняшнее состояние. Именно сегодня это с нотами amberwood, кедра и еловой смолы. Аромат как инструмент. Аромат как способ. Аромат как средство".

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