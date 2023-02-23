23 февраля актриса Ксения Мишина даже не думала, что на следующий день ее жизнь и жизнь миллионов украинцев изменится.

24 февраля – самый страшный день для каждого украинца, так как он забрал у нас привычную жизнь, мечты и планы на будущее. Знаменитости решили вспомнить, как они себя чувствовали и чем занимались ровно год назад.

Украинская актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм тоже вспомнила свои ощущения и поделилась архивным снимком.

23 февраля актриса Ксения Мишина весь день провела на съемке, примеряя роскошные наряды. Кроме того стилисты потрудились над тем, чтобы сделать актрисе элегантную прическу и макияж в нежных цветах.

"У меня была красивая съемка, и вот сегодня я тоже хочу выложить красивое фото, потому что пошли на… те, кто решил год назад, что их здесь ждут… Я люблю свою страну безгранично. Она была и будет всегда! Но с каждым днем будет еще сильнее, красивее, несокрушимее", – написала в личном блоге знаменитость Ксения Мишина.

В комментариях украинцы поделились своими воспоминаниями и написали несколько комплиментов для актрисы: "Вы невероятная!", "У нас самые красивые девушки в мире, потому что они с горящими глазами", "Ксюша красивая, умная и талантливая", "Ксения Мишина ты просто бомба".

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Бельгии, украинцы не выдержали.

Как еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, что случилось в отношениях с отцом ее сына.

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как набрала 30 лишних кг и не могла похудеть.