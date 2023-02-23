24 февраля – самый страшный день для каждого украинца, так как он забрал у нас привычную жизнь, мечты и планы на будущее. Знаменитости решили вспомнить, как они себя чувствовали и чем занимались ровно год назад.
Украинская актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм тоже вспомнила свои ощущения и поделилась архивным снимком.
23 февраля актриса Ксения Мишина весь день провела на съемке, примеряя роскошные наряды. Кроме того стилисты потрудились над тем, чтобы сделать актрисе элегантную прическу и макияж в нежных цветах.
"У меня была красивая съемка, и вот сегодня я тоже хочу выложить красивое фото, потому что пошли на… те, кто решил год назад, что их здесь ждут… Я люблю свою страну безгранично. Она была и будет всегда! Но с каждым днем будет еще сильнее, красивее, несокрушимее", – написала в личном блоге знаменитость Ксения Мишина.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Ситуация вокруг Молдовы быстро накаляется: что задумал Путин и могут ли ВСУ вмешаться
Новую "Мисс Украина" выберут по измененным правилам: как выглядели победительницы прошлых лет
В Киеве бушует "потоп", улицы превратились в реки: "Машины тонут"
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
В комментариях украинцы поделились своими воспоминаниями и написали несколько комплиментов для актрисы: "Вы невероятная!", "У нас самые красивые девушки в мире, потому что они с горящими глазами", "Ксюша красивая, умная и талантливая", "Ксения Мишина ты просто бомба".
Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Бельгии, украинцы не выдержали.
Как еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, что случилось в отношениях с отцом ее сына.
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как набрала 30 лишних кг и не могла похудеть.