До 24 февраля 2022 года Катерина Осадчая не верила в серьезность разговоров о возможном вторжении рф в Украину, и всех, кто говорил о войне, считала паникерами.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения вспомнила прошлый год и последние мгновения до 24 февраля. Она призналась, что тогда было нелегко на душе. А также рассказала в Инстаграм, готова ли была к началу вторжения.

До 24 февраля 2022 года она не верила в серьезность разговоров о возможном вторжении рф в Украину, и всех, кто говорил о войне, считала паникерами. 23 февраля она посетила косметолога и отправилась на съемки. После второй съемки знаменитость вместе с коллегами отправились отпраздновать и посидеть вместе. Потом она уехала домой и проснулась от звуков взрывов - началось вторжение россии.

"На самом деле все мы за этот год стали сильнее, смелее, более взрослыми. Этот год нас очень изменил, но также закалил нас - мы стали более выносливыми", - вспомнила Катерина Осадчая.

Потом Екатерина Осадчая где-то прочитала, что собираться будет легко тем, кто часто путешествует. И решила, что 17 лет командировок должны ее "спасти". Телеведущая мысленно вспомнила, где лежат ценные вещи и документы, и не стала собирать тревожный чемоданчик.

Все же в какой-то момент вместе с мужем и детьми они приехали на западную Украину. Когда ведущая открыла свой чемодан, то не могла не рассмеятся тому, что она взяла с собой в поездку. В частности - у нее лежало шелковое платье и балетки. Она до сих пор не может понять, зачем они были ей нужны зимой? Теперь эти черные балетки стали для нее символом мирной жизни.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.