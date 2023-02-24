Украинская актриса и участница 12-го сезона романтического шоу 'Холостяк' Виктория Варлей иногда общается с главный героем проекта Алексом Топольским. В сети появились слухи, что Алекс совсем не бизнесмен и лгал об этом. Масла в огонь также подливали некоторые участницы проекта, которые также говорили об этом.
В интервью для 24 Канала Виктория Варлей ответила, действительно ли в Алекса может быть бизнес в США.
Виктория Варлей комментирует, что точно не знает эту информацию, ведь "не держала свечу", когда он открывал бизнес. Но, по ее мнению, Алекс точно до 34 лет заработал какие-то средства, за которые он живет.
"Иначе он бы не полетел на Бали. Чтобы там жить, нужно минимум 10 тысяч долларов в месяц. Думаю, он зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать себе жизнь. Он не живет где-то в Африке, а живет в красивом месте, где дорого", – объяснила Виктория Варлей.
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В то же самое время, звезда шоу Юлия Кучеренко слышала, что у Топольский не владеет собственной компанией, а занимается посредничеством.
Она рассказала, что в описании сайта, якобы принадлежащего компании Алекса, значится другая основательница. Юля Кучеренко добавила, что слышала, будто Алекс Топольский не бизнесмен, а работает в Америке риелтором.
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