Украинская актриса и участница 12-го сезона романтического шоу 'Холостяк' Виктория Варлей иногда общается с главный героем проекта Алексом Топольским. В сети появились слухи, что Алекс совсем не бизнесмен и лгал об этом. Масла в огонь также подливали некоторые участницы проекта, которые также говорили об этом.

В интервью для 24 Канала Виктория Варлей ответила, действительно ли в Алекса может быть бизнес в США.

Алекс Топольский, Холостяк

Виктория Варлей комментирует, что точно не знает эту информацию, ведь "не держала свечу", когда он открывал бизнес. Но, по ее мнению, Алекс точно до 34 лет заработал какие-то средства, за которые он живет.

"Иначе он бы не полетел на Бали. Чтобы там жить, нужно минимум 10 тысяч долларов в месяц. Думаю, он зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать себе жизнь. Он не живет где-то в Африке, а живет в красивом месте, где дорого", – объяснила Виктория Варлей.

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В то же самое время, звезда шоу Юлия Кучеренко слышала, что у Топольский не владеет собственной компанией, а занимается посредничеством.

Она рассказала, что в описании сайта, якобы принадлежащего компании Алекса, значится другая основательница. Юля Кучеренко добавила, что слышала, будто Алекс Топольский не бизнесмен, а работает в Америке риелтором.

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