Главный герой 12-го сезона "Холостяка" Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая после завершения проекта пробыли вместе недолго. В интервью "24 Канала" девушка рассказала, как разрыв произошел на самом деле и что разочаровало ее в Алексе.

Победительница "Холостяк-12" рассказала, что рассталась с Алексом Топольским за день до войны.

"Наша история с Алексом длилась месяц. Все это время мы находились в Киеве. Мы разошлись за день до войны", – подчеркнула победительница шоу.



Катя Лозовицкая также ответила, кто действительно инициировал разговор о том, что нужно разойтись. Потому что версии обоих – отличаются. Модель также рассказала, что разрыв с Алексом не был для нее трудным или проблемным. Потому что еще во время отношений она поняла, что Топольский – не тот человек, который их нужен, а такие отношения – не устраивают.

"Я и на постшоу, и в своем посту в инстаграме говорила, что инициировала разговор я. Самую фразу "нам надо поговорить" и намеки на расставание делала я. Однако мы оба были согласны с тем, что нужно расходиться. То, как Алекс отреагировал у себя в посте, меня, честно говоря, очень поразило и разочаровало. Это было очень взвешенное и спокойное решение. Не было никакой драмы и разбитых сердец. Ведь когда отношения начали разочаровывать, возникшие у меня на проекте чувства начали умирать также", - отметила она.



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