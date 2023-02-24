Чтобы поклонники не подумали, что это сделал Никиты Добрынина, блогерша добавила, что под словом "мужчина" имела в виду не того, кто по штампу в паспорте, а просто человека мужского пола.

Известная блогерша и звезда шоу "Холостяк" Даша Квиткова в конце января объявила о расставании с ведущим Никитой Добрыниным, а теперь заинтриговала поклонников. Так, в Инстаграм-сториз она похвасталась дорогим подарком от таинственного мужчины и показала, что именно ей подарили.

Даша Квиткова опубликовала фото, на котором запечатлен MacBook, и рассказала, что такой подарок ей сделал мужчина. А чтобы поклонники не подумали, что это сделал Никиты Добрынина, блогерша добавила, что под словом "мужчина" имела в виду не того, кто по штампу в паспорте, а просто человека мужского пола.

"Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужчиной вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит… Мужчина, имеется в виду, — человек мужского пола, не по штампу в паспорте", — отметила блогерша Даша Квиткова.

Стоит отметить, что 21 января стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались. Официально они не развелись, однако вместе не живут.

В интервью Маше Ефросининой девушка призналась, что они с Никитой часто ссорились, пытались "уколоть" друг друга. Эти отношения причиняли ей боль. Добрынин же сказал, что ничего страшного не произошло. Они пытаются сохранить хорошие отношения ради сына Льва.

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