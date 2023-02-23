С самого начала полномасштабной войны Дмитрий Комаров работает в горячих точках и показывает последствия преступлений россиян на украинской земле. Он был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы Бучи, Ирпеня и Гостомеля, а также первые эмоции людей после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.
24 февраля состоится грандиозная премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова под названием «Год», в котором ведущий показал войну с тех ракурсов, которые не показывают в новостях.
В этот раз на своей странице в Instagram ведущий показал эксклюзивные кадры, снятые на украинско-российской границе. В кадре наш пограничник предостерегает Дмитрия, чтобы он не заходил за флаг, расположенный в нескольких десятках метров, потому что там уже территория рф, а российские снайперы могут устроить провокацию.
"Очень редкие съемки. Именно эта – прямо на границе с РФ", — написал Дмитрий Комаров под видео.
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Комаров еще до недавнего времени упрямо вел "Мир наизнанку" и делал публикации на русском языке, но теперь наконец самостоятельно озвучил и фильм "Год", и новый сезон своей программы о путешествиях на украинском.
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.