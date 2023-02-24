Популярный украинский хореограф, шоумен и судья многих телешоу, среди которых "Танці з зірками" Влад Яма, который с самого начала войны с семьей уехал жить в США, время от времени делится в Instagram кадрами из своей новой жизни за границей. Так, в этот раз танцор выложил новые фото с женой и рассказал о благотворительном забеге, в ходе которого собирали средства для детей-сирот.

На кадрах можно увидеть счастливого Влада и его жену Лилию во время забега под ярким солнцем и среди зеленых пальм. Эти снимки очень диссонируют с тем, что сейчас происходит в Украине. К слову, судя по фото, танцор принимал участие в забеге, не выпуская из рук украинский флаг, а на одном из фото они с Лилей кусают свои медали.

В подписи к публикации Яма рассказал: "Мы это сделали. 21 км, 97 метров и сбор для детей-сирот. Хотя последний, в отличие от забега, продлится еще примерно неделю. Все было в первый раз, но точно не в последнее! Ноги пытались сдаться, но не получилось. Спасибо, любимая @liliya_yama, без Тебя бы я не отважился! У сына, кстати, тоже был забег, но об этом в следующий раз".

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