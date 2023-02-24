Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое фото и рассказала, как сделала первые две татуировки.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена на необычном зеленом фоне, она стоит в профиль и как будто погрузилась в себя. Перед камерой звезда пояивлась в соблазнительном белом платье, которое подчеркнуло стройную фигуру и изящные плечи. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Огневич рассказала о своих татуировках, одну з которых можно увидеть у нее на руке: "Летом я сделала свое первое в жизни тату. Вернее, ДВА. Честно, переживала, что надоест, хотя очень долго подбирала и думала, какое буду бить. Это был импульс, разряд! Уже прошло время, и я просто их не замечаю, словно ходила с ними всю жизнь. Теперь почувствовала новый импульс, хочу минимум еще ДВА. И как вы думаете – где именно? Поделитесь со мной, кто тоже мечтает о тату".

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