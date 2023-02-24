Продюсер, ведущий и шоумен Игорь Кондратюк уверен, что пришедшие на украинскую землю оккупанты будут уничтожены и изгнаны.

По словам Кондратюка, 23 февраля 2022 года он с коллегами обсуждал сдачу документов для аудиторского отчета первой части фильма "В зените", а в планах было начало подготовительного периода второй части, пишет Politeka.net.

«Где-то после обеда старший сын с невесткой прилетели из-за границы, где были две недели. Поговорили с ними, договорились встретиться завтра-послезавтра на чай и интересный рассказ о Шри-Ланке (они были именно там)», - вспоминает Кондратюк тот день на своей странице в Facebook.

На ночь, рассказал телеведущий, он прочитал новости о том, что Запад предупреждает Украину и ее руководство о возможном новом нападении россии, а также, что украинское руководство призывает не поддаваться панике.

«А где-то в 5 часов ночи 24 февраля мы услышали, что началась вторая часть войны: над нашим домом (25 км до центра Киева) низко пролетел самолет. Наш или русский – неизвестно. А по ту сторону Житомирской трассы где-то в Ирпене раздавались взрывы. Как и с другой стороны – где-то из Боярки», – вспоминает Кондратюк, добавив, что в тот момент оккупанты атаковали аэродромы Гостомеля и Василькова.

Прочитав в новостях, что в России объявили «какую-то «сво», Кондратюк набрал спавшую в другой комнате жену и сказал: «Просыпайся, война!».

До утра, рассказал Кондратюк, они не спали и искали новости, чтобы понять хоть что-нибудь.

Напомним, 4 марта, прямо в день рождения Игоря Кондратюка российские оккупанты попали в его дом.

В тот момент продюсер и его родные уже уехали. Приняли такое решение, потому что не хотели рисковать, ведь в доме было очень много людей, включая детей и беременную невестку сестры ведущего.

Танки окупантов на тот момент уже стояли в 12 километрах от них.

Напомним также, что Кондратюк не осуждает выехавших из Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк напомнил о прошлом некоторых артисток.

Также сообщалось, что Кондратюк показал, как выглядел в 90-е годы.