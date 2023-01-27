Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк висловився про тих українців, які виїхали з країни, рятуючись від бойових дій.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Кондратюк повідомив, що ніхто з його синів не служить. І він, і його діти у четвертій хвилі мобілізації.

«Якщо настане черга, то і я піду», - запевнив Кондратюк, нагадавши, що він фахівець із радіолокаційної станції. Щоправда, вивчав це ще за радянських часів.

Також Кондратюк пояснив, що емоційно він уже готовий опинитися на фронті, а також не засуджує тих, хто виїхав із України.

«Мені здається, що емоційно вже нема людей, готових чи не готових. Треба буде – все будемо у ТрО, або в інших підрозділах Сил оборони. Окрім тих, хто виїхав з країни, рятуючись від війни. І я не можу їх засуджувати. Чув від одного військового, що людина, яка не вміє і не хоче воювати - небезпечна для тих, з ким вона воює пліч-о-пліч», - сказав Кондратюк.

За словами Кондратюка, ментально вже всі розуміють, що ракета, яка вибухнула у житловій багатоповерхівці Дніпра, може прилетіти до кожного українського будинку. Включаючи його.

Нагадаємо, що 4 березня, прямо у день народження Ігоря Кондратюка російські окупанти поцілили в будинок продюсера. На щастя, ніхто не постраждав.

«Ми виїхали з дому другого березня, коли біля нашого села за 15 кілометрів були російські танки. Два місяці ми провели у Львові та повернулися після звільнення Київської області», - повідомив Кондратюк.

За словами продюсера, пошкоджені вікна у будинку вони замінили, а решту будуть відбудовувати після закінчення війни.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк розчарувався у Нацвідборі Євробачення-2023.

Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк нагадав про минуле деяких артисток.

Також повідомлялося, що Кондратюк показав, як виглядав у 90-х роках.