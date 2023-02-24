Артист с первого дня поддерживает ВСУ, украинцев и всех пострадавших. Он активно выступает с концертами, волонтерит и освещает ситуацию в стране на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня годовщина полномасштабной агрессии россии против нашего государства. Будет много воспоминаний об этом сложном году. Есть вещи о которых вспоминаешь постоянно, есть такие, о которых не вспоминать больше никогда. Но я считаю, что время воспоминаний еще придет.

А сегодня важно сконцентрироваться на действиях, ведущих к Победе!

Для меня самая высокая честь сегодня быть рядом с воинами, которые защищают нас и начать этот день гимном нашего государства во время награждения президентом наших защитников, родственников павших воинов, волонтеров» - высказался Вакарчук.

Ранее артист выложил необычный пост и удивил откровением о сыне. Как оказалось, Святослав приурочил свою публикацию к Международному дню родного языка.

К слову, Вакарчук их тех звезд, которые тщательно прячут свою личную жизнь, однако, после рождения сына Ивана, а затем дочери Соломии он официально сообщил об этом общественности и попросил журналистов не донимать его вопросами.

Напомним, "Какая кошечка": Ульянова из "Холостяка" в узком наряде сверкнула пластичностью.

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