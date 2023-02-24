24 февраля 2022 – дата, которую запомнил каждый украинец. С того дня время остановилось. Но мы объединились и доказали всему миру, что украинцы несокрушимы. Наши артисты тоже стали единственным культурным фронтом. Каким был это год для солистки украинской группы "KAZKA" Александры Зарицкой она рассказала в Инстаграм.
Певица Александра Зарицкая подчеркнула, что за 2022 год украинцы прожили всю палитру эмоций — от бесконечного тягучего отчаяния и абсолютной гордости и счастья.
Позади она оставила — шок первой недели, эвакуацию из дома, месяцы отчаяния. Но были в жизни солисти группы "KAZKA" и приятные моменты. Артистка подробнее рассказала о годе, который изменил ее жизнь.
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"Благотворительные концерты в Украине и мире, выступления в Каннах, на Sziget, участие в проекте "Добрий вечір ми з України". Ужасные новости и море слез. Боль за каждый город, каждую трагедию, каждую жизнь! Незабываемый фестиваль в Каунасе, тур по Америке и победа в первом же "Голосі", где я была судьей в команде "Другого шансу". Позади – деоккупация моей родной Киевской области, Харьковщины и Херсона. Впереди освобождение всех украинских территорий и наша победа. Мы ведь боремся за наш дом и будущее", - напомнила Александра Зарицкая.
На видео знаменитость собрала несколько памятных воспоминаний, которые пережила за прошедший год.
Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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