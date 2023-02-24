Танцовщица Илона Гвоздева, которая является многократной участницей и победительницей шоу "Танці зі зірками", нарвалась на критику из-за поста к годовщине войны.

На своей странице в Instagram танцовщица похвасталась, что за этот год жизнь ее семьи изменилась к лучшему, а обо всем плохом она хочет просто забыть.

"Сегодня все пишут сообщения о воспоминаниях 24 февраля, снова сирены, снова подвалы и снова переживают все ужасы прошлого года, а я так больше не хочу и не могу… Я хочу просто все это забыть и продолжать жить дальше. Как бы там ни было, но этот год для меня и нашей семьи стал символом нашей новой жизни, новых знакомств, проектов, дома и все изменилось к лучшему!", - написала Илона Гвоздева под фотографиями, на которых позирует вместе с мужем и дочерью.

Украинцы в комментариях возмущаются, как в трагический для всей страны день можно такое писать:

"Когда паренек 22 года лежит в сырой земле-это невозможно забыть. Вечная Память Героям!!!😢";

"Что забыть? Тысячи солдат, отдавших свою жизнь, чтобы у тебя все изменилось к лучшему?";

"Особенно "приятно" читать тем, кто уже год в оккупации. Так нас просто хотят забыть? 👎";

"Это просто.... год, где погибло 1000 детей, тысячи остались сиротами, сотни тысяч без домов, для нее стал годом, где все изменилось к лучшему!!!! Просто конченая!!!!";

"Умный человек такое бы никогда не написал… Верх цинизма, отписка".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже удивила украинцев.