Поводом для обнародования снимка стал день рождения Тамары Кошмал, которое она отметила 23 февраля.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая исполнила роль Женьки в сериале "Сваты", показала фанатам свою маму. Звезда сериала поделилась с подписчиками радостной для их семьи новостью и похвасталась снимком своей любимой мамы на личной странице в соцсети Instagram-Сториз.

Поводом для обнародования снимка стал день рождения Тамары Кошмал, которое она отметила 23 февраля. В Инстаграм-сторис Анны Кошмал появился архивный кадр, где мама актрисы держит за руку своего внука Мишу. Скорее всего, фото было сделано во время отдыха в одном из загородных комплексов или за границей. От мамы она унаследовала свою природную красоту.

"У моей мамочки день рождения. Добрая, мудрая, талантливая, умная, легкая на подъем. Мам, мне так с тобой повезло! Ты сколько любви во мне вырастила! Спасибо! Люблю тебя", — подписала редкий снимок Кошмал.

Анна Кошмал также вдалась в воспоминания и вспомнила, как еще совсем маленькой отдыхала в Крыму. Архивным снимком артистка решила поделиться и с поклонниками. В частности, знаменитость опубликовала кадр, где она изображена с мамой.

На фото, сделанном 22 года назад, Анна вместе с родным человеком позирует на набережной Ялты. Мама держит маленькую будущую актрису за руку, а та тем временем кушает мороженое.

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