24 февраля 2022 – дата, которую запомнил каждый украинец. С того дня время остановилось. Украинская актриса Анна Кошмал, которая исполнила роль Женьки в сериале "Сваты", на странице в Инстаграм обратилась в этот день к украинцам, вспомнила, что мы пережили и назвала своего нового кумира.
Анна Кошмал призналась, что ей трудно поверить в то, что мы сумели это пережить. В прошлом феврале актрисе казалось, если это затянется еще на пару месяцев, то сердце просто не выдержит.
Артистка подчеркнула, что сирены воздушных тревог и обстрелы стали частью нашей обыденности. Волонтерство – второй работой каждого третьего. Родной язык стал бесценным. Объятия близких стали самыми желанными всего на свете. В шкафу и сумке стало меньше вещей, ведь оказалось, что вещи – это только вещи. Отдавать, помогать, делиться стали нашими базовыми желаниями. Горе нас сблизило, ведь мы родные незнакомцы.
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Анна Кошмал также поблагодарила Силы Обороны за защиту, надежный щит и жизни. Слова благодарности она также оставила всем, кто помогает и воинам, которые охраняют детство наших детей, сдерживают зло и дают достойный отпор. Также за 2022 год у нее изменился кумир.
"Настоящую признательность действительно трудно выразить словами. Верю, все будет Украина! Когда-то я была фанаткой Beyoncé, а теперь – Валерия Федоровича Залужного!", - добавила звезда сериала "Сваты".
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.