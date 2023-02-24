Гвоздева в годовщину полномасштабного вторжения, когда все чтят память погибших, решила похвастаться успехами в жизни, новым домом и счастливой семьей, ведь ее муж находится дома, а не на передовой.

«Как бы там людям больно ни было, а нам с семьей было хорошо в этот год, потому что проекты, новый дом, знакомства» - цитируют ее слова возмущенные украинцы.

«Трудно представить, чем Вы думали, когда писали этот пост» - пишет одна из экс-поклонниц.

«Это как если бы продавцы генераторов написали, какой замечательный год, какая отличная продажа 😢».

«Интересно, о чем подумал бы какой-то военный, находящийся на передовой, прочитав этот пост???? Забыть?! Как?» - спросили у Гвоздевой.

Артистка дерзко заявила:

«Все военные, которые сейчас борются за нашу страну, делают это для продления жизни, поэтому надо думать о жизни, а вы и дальше продолжаете стонать, ненавидеть и критиковать. Зло рождает зло. Жизнь бумеранг, так будьте добрее» - примечательно, что таким образом Гвоздева заявила, что военные отдают жизнь за ее мир, но ноют тут другие люди, которые призвали уважать чужую боль.

На своей странице в Instagram танцовщица ранее заявила:

«Сегодня все пишут сообщения о воспоминаниях 24 февраля, снова сирены, снова подвалы и снова переживают все ужасы прошлого года, а я так больше не хочу и не могу… Я хочу просто все это забыть и продолжать жить дальше», - написала Илона Гвоздева под фотографиями.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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