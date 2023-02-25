24 февраля 2022 – дата, которую запомнил каждый украинец. С того дня время остановилось. Но мы объединились и доказали всему миру, что украинцы несокрушимы. Наши артисты тоже стали единственным культурным фронтом. Фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина поделилась в Инстаграм роликом из выступления, на котором поет песню, ставшую ключевой в 2022 году.

В частности, артистка опубликовала видео, снятое во время выступления на сцене. Там, Юлия Санина пела трек "Як ти?" - с 24 февраля 2022 года эта фраза стала самой употребляемой для каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь.

"Год яростной ярости. Выстоим!", - написала Юлия Санина.

Слушатели поблагодарили за проникновенный трек, отметив, что слова песни в точности передают всю боль, которая сегодня на душе и в сердце каждого украинца: "Ваша песня стала символом этого года, лично для меня", "До сих пор невозможно слушать без слез", "Песня - крик души всего украинского народа! Спасибо за творчество и такой эмоциональный разрыв", "Самая первая строчка попадает точно в цель. У всех нас мысли "мы не просили нас спасать".

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.