Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором показала, как выглядит ее подготовка к эфиру программы "ЖВЛ", которую она ведет вместе с Тимуром Мирошниченко.
Как видно, сначала Вера появляется в кадре в теплом ярком свитере, над ней колдует визажист, который создает образ для телеэкрана. Затем певица показывает свою элегантную укладку, а дальше демонстрирует образ для эфира – она появляется в кадре в необычном плиссированном платье интересного кроя, которое подчеркивает ее фигуру. А дальше Вера показала еще несколько кадров из студии, где вот-вот будет вести программу.
В подписи к публикации Кекелия написала: "Работаем". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Верусь, я тебя люблю".
"Идеальная!".
"Какая же вы хорошая".
"Звезда Украины!".
"Очень красивая".
"Красотка".
"Вы такая замечательная!".
"Вы красавица".
"Вы такая чудесная".
"Так держать, красавица очаровательная".
"Мне интересно, как вы справляетесь с детьми? Они же еще крохи и нуждаются в мамином времени, а вы вся в работе!".
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