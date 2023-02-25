Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором показала, как выглядит ее подготовка к эфиру программы "ЖВЛ", которую она ведет вместе с Тимуром Мирошниченко.

Как видно, сначала Вера появляется в кадре в теплом ярком свитере, над ней колдует визажист, который создает образ для телеэкрана. Затем певица показывает свою элегантную укладку, а дальше демонстрирует образ для эфира – она появляется в кадре в необычном плиссированном платье интересного кроя, которое подчеркивает ее фигуру. А дальше Вера показала еще несколько кадров из студии, где вот-вот будет вести программу.

В подписи к публикации Кекелия написала: "Работаем". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Верусь, я тебя люблю".

"Идеальная!".

"Какая же вы хорошая".

"Звезда Украины!".

"Очень красивая".

"Красотка".

"Вы такая замечательная!".

"Вы красавица".

"Вы такая чудесная".

"Так держать, красавица очаровательная".

"Мне интересно, как вы справляетесь с детьми? Они же еще крохи и нуждаются в мамином времени, а вы вся в работе!".

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