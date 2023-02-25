Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась горячими кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в необычном кукольном образе.
Как видно, на новых снимках Даша появилась в темной локации, она снята профессионалом, а ее снимки, скорее всего, поддались обработке в фоторедакторах. На кадрах можно увидеть, что для фотосессии блогерша выбрала соблазнительный образ з узким корсетом, прозрачными белыми перчатками и массивным ожерельем на шее. Ее волосы распущены в элегантной укладке, а на лице яркий макияж.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать горячие фото блогерши:
"Барби".
"Сказочная".
"Что за эффект? Это пушка".
"Ну что за красота".
"Невероятная, с горящим взглядом".
"Какая вы красивая".
"На первом фото как Барби".
"Такая красивая, Квиткова, невероятная, так держать".
"Какая красивая".
"Точно Барби".
"Нереальная".
"Словно из какого-нибудь фильма".
"Девушка мечты!".
"Хорошая, только на первом фото слишком искусственная".
"Если бы вы были Бабри, я бы хотела приобрести такую красивую куклу".
"Безумно красивая. Кроме эстетической красоты фото, было бы интересно узнать для каких проектов эта и другие последние съемки?".
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