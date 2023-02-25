Ровно год назад, 24 февраля 2022, началась кровавая полномасштабная война в Украине — российская армия вторглась на наши территории и начала геноцид нашего народа. Этот день навсегда останется в памяти каждого украинца. Украинская певица Джамала вспомнила в Инстаграм, как провела этот день. Также она рассказала, что перестала бояться и благодарит за это только ВСУ.

Джамала села возле большого экрана, который находился за ее спиной. Перед ней стояла камера. Она подняла голову, в зале загорелся свет, и артистка начала свой рассказ.

"Год начался для меня 24 февраля. Этот опыт я бы никогда не хотела снова пережить. Помню, как мы тогда обращались к россиянам, пытались что-то сказать им и донести к ним. Это все оказалось тщетным", - припомнила певица.

Джамала также поделилась, что за этот год она стала более самостоятельной, сильной и взрослой. Она поделилась, что верит в победу, ведь Украина борется за свое.

"Хочется просто сказать, что я уже ничего не боюсь. Слава ВСУ! Благодарность нашим стоящим за нас военным. Боролись и борются за нашу страну. Поддерживайте армию по-прежнему. Вечная память погибшим. Утро 24 февраля сменило всех нас. Это наша общая борьба и мы обязательно победим", - поблагодарила Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.