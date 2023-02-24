На своей странице в Instagram Мария показала трогательное черно-белое фото со своим сыном.

"Вы испанка или итальянка?" - спросил утром парнишка в дредах в Старбаксе. "Нет, я украинка" - произнесла я и расплакалась. Парень испугался и начал извиняться: "Я чем-то так сильно обидел вас?".. Конечно, нет. Год назад в этот день мое понимание слова «оскорбил» полностью утратило привычный смысл. Одна паскуда заставила человеческую природу каждого украинца перейти из состояния «жить» в состояние «выжить». В ту ночь 24.02, когда мы с мужем и друзьями разводим костер в укрытии, чтобы согреть наших детей, я еще не знаю, что впереди АД, который устроит нам россия. Что этот ад не закончится ни за месяц, ни за три. Я также не знаю, что сильно изменюсь", - вспоминает Маша Ефросинина.

Тогда ведущая записывала видеообращение к россиянам, потому что наивно думала, что они восстанут против этого ужаса, выйдут десятками миллионов против диктатора и заставят его бежать.

"Тогда я еще не знаю, что открою для себя наш величайший народ, который бьется без, нахрен, даже мысли о том, чтобы сдаться. А эти бабушки, которые сбивали дроны консервацией, а гражданские, которык в каждом городе останавливали вражеские танки руками, а призрак Киева, а километровые очереди в военкоматы, а лидер страны, заставивший весь мир проснуться от сна постоянной привычной жизни и начать нам помогать. И, главное, наши защитники и защитницы, наши воины, наша настоящая СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА", — подчеркнула она.

Маша Ефросинина признается, что может быть счастлива только дома.

"Сегодня я все еще не знаю, что будет завтра. Я все еще не мечтаю ни о чем кроме победы, (ну хорошо, и чтобы бункерная залупа откинула ноги), и не строю планов. Но я уже не растеряна, как была год назад Я знаю, что нужно делать каждый день — работать и помогать… Помогать в том направлении, который каждый из нас избрал себе: либо своим знакомым в ВСУ, либо женщинам с детьми, либо животным, либо людям, потерявшим дома… главное, не останавливаться. Потому что наша Победа сама себя не отпразднует)", - добавила звезда.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.