Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео, в котором собрала кадры войны в Украине с 24 февраля и поделилась совими переживаниями.

По словам Оли, этот год был тяжелым для всех. 24 февраля она проснулась от взрывов и ей пришлось будить детей со словами о том, что началась война. Певица вспомнила, как в панике они начали куда-то собираться, непонятно куда и на сколько. А затем она записала свое первое видео, в котором обратилась к своим российским коллегам-артистам, но это не имело никакого смысла.

"Год… Год с момента как я очнулась от взрывов, а мои дети проснулись под слова, вставайте началась война… Никогда не думала, что скажу это моим детям… И мы начали собираться, не понимая куда и на сколько… А потом я записала первое видео, где обращалась к соседским коллегам, думая, что в этом есть смысл… Не знала, что большинство из них сц*куны и вообще уроды… А потом был год слез, ужаса, неопределенности. Знаете, что у меня внутри сейчас? Больше нет страха, я дома, и не хочу никуда ехать потому что знаю, что то, что эта война сделала с нами, с нашей страной, вселила во мне желание быть здесь, чтобы мои дети жили здесь, потому что мы лучшая, самая смелая нация в мире, и мы все одолеем! Выгоним нечисть из нашей земли, и будем властвовать в своей стране! Слава Украине! Спасибо за видео моему фан клубу!", - поделилась своими эмоциями Полякова.

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