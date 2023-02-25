Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая много лет работала в россии, а после начала войны полностью прекратила деятельность там и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадр из нового клипа на песню "По-украински", который приурочила ко дню вторжения россии в Украину, 24 февраля. И надо сказать, что этот клип вызвал бурную реакцию в сети.

Так, на новом фото можно увидеть атмосферу нового клипа Светланы. На снимке она запечатлена в воинственной и величественной позе, с поднятой рукой и пронзительным взглядом. На ней длинное светлое платье с объемными рукавами, массивное украшение на шее и аккуратно зачесанные волосы. Рядом с артисткой можно увидеть ее шоу-балет в необычных образах с национальными мотивами.

В подписи к публикации Лобода написала: "#поУкраїнськи 🇺🇦 YouTube". Пользователи бурно отреагировали на новый клип артистки и принялись писать комментарии:

"Пойте лучше про любовь. Эта песня ваша, как танцы на костях. Больше веет хайпом, если честно, а не состраданием к пострадавшим людям".

"Видео очень поднимает настроение и дух. Спасибо за такой настрой".

"Песня и клип не сочетаются. Песня супер, а клип… Неуместный сценарий, не понравился, хотя всегда у Ло шикарные клипы".

"Бог ей судья, товарищи!".

"На войне и горе других каждая медийная личность зарабатывает как хочет, для них война – это песня, стихи и эффектные видео".

"Все делают ошибки".

"Ваша энергетика передаётся через экран и заряжает".

"Нужно много смелости признать свои ошибки. Не думаю, что все сразу изменят мнение о вас, но направление верно".

"Профессионально и сильно. Не каждый может бросить наработанное годами в столь молодом возрасте".

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