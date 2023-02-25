Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно разорвал отношения со своей женой Дашей Квитковой, в последнее время стал редко появляться в Instagram с новыми постами. К годовщине полномасштабного вторжения шоумен все же вышел на связь с поклонниками, он опубликовал новое фото и поделился своими размышлениями.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Никита запечатлен сидя за столиком с чашкой кофе. Перед камерой он появился в джинсах и черном свитере, на шее у него массивная цепь, а на лице печаль.

В подписи к публикации Добрынин поделился совими размышлениями на тему года войны: "Год Несокрушимости. Мы удивили мир, удивили захватчика и удивили даже себя той силой, которую продемонстрировал украинский народ. Год, изменивший все. И, в первую очередь, каждого из нас. Год переоценки всего. Сплоченности и единства, как никогда. Год утрат… Год силы и мужества. Год новых целей и одного желания на всю Украину. Год гордости за свою страну, своих людей, свою власть. Год гордости за близких. Год огромных перемен в каждом из нас. Год, показавший, насколько мы сильны, выносливы, насколько мы жаждем правды, свободы и силы. Вернем. Отстроим. Поможем. Никогда не забудем. Слава Украине".

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