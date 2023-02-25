Популярный комик юмористической программы "Дизель шоу" Евгений Сморыгин, который является белорусом, но много лет живет и работает в Украине, поделился в своем Instagram необычным кадром. Это фото было сделано в убежище в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.
Как видно, на фотографии Евгений показал себя и свою семью с детьми в бомбоубежище. Они все укутаны в теплые вещи, куртки, шапки и капюшоны. Но при этом они не выглядит напуганными, скорее спокойные, а дети даже улыбаются на камеру.
В подписи к публикации Сморыгин написал: "Ровно год 24.02.2022. Моя семья. Дети с мамой буквально жили в подвале неделю. Такое забыть невозможно". Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
"Кто это пережил – поймет".
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"Кто такое пережил, тот поймет... Это невозможно забыть! Это невозможно простить! Столько горя, беды, слез, крови и смерти принесли на нашу землю. Какие-то больные фантазии, совершенно бесчеловечные, маниакальные".
"Уважаемый Евгений! Я ваша землячка, родом из Беларуси, из Бреста! Я с вами! Одни восклицательные. Это от боли. Спасибо вам!".
"Это ужас конечно! Никто из украинцев не верил, что те, кого мы считали братьями, придут убивать нас!".
"Мы тоже были в бомбоубежище все время. Там было как-то спокойнее и не слышно было взрывов".
"Наверное, у всех есть такие фото. Я так и не решилась их опубликовать, очень тяжело".
"Такое нельзя ни забыть, ни простить".
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