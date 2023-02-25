В этот раз на своей странице в Instagram ведущий показал фото, сделанное в день "ухода" (бегства) россиян из Бучи.
"Первые шаги наших защитников по деоккупированной Киевщине. Я смотрю на ужас вокруг и пытаюсь осознать, что это не ужасный сон", - написал Дмитрий Комаров под фотографией и поинтересовался впечатлениями зрителей от его фильма.
Он признался, что в последние дни перед премьерой у команды возникли проблемы.
"Открываю тайну – хотя и снимали мы целый год, в последние дни появилось пару интервью и пришлось срочно перерабатывать, добавлять хронометраж. И когда в эфире уже была первая серия – вторую еще просчитывали) Едва успели) Не спал двое суток. Но все равно посмотрел фильм, чтобы "найти, что забыл или не успел". Привычка. Все в лучших традициях телевидения", - добавил ведущий.
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Украинцы в комментариях оценили работу Дмитрия Комарова:
"Очень круто! Спасибо вам за такую работу!! Лучшая документалка о войне: глубокая, но не чувствуешь боли и уныния после, а гордость и силы идти дальше! Вы и команда молодцы";
"Если коротко-проревела весь фильм. Отдельное спасибо за такое простое освещение наших официальных лиц ❤️ было очень интересно их послушать в более неформальной обстановке";
"Этот фильм нужно показывать в школах на уроках истории, чтобы помнили, чтобы не забывали".
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.