В этот раз на своей странице в Instagram ведущий показал фото, сделанное в день "ухода" (бегства) россиян из Бучи.

"Первые шаги наших защитников по деоккупированной Киевщине. Я смотрю на ужас вокруг и пытаюсь осознать, что это не ужасный сон", - написал Дмитрий Комаров под фотографией и поинтересовался впечатлениями зрителей от его фильма.

Он признался, что в последние дни перед премьерой у команды возникли проблемы.

"Открываю тайну – хотя и снимали мы целый год, в последние дни появилось пару интервью и пришлось срочно перерабатывать, добавлять хронометраж. И когда в эфире уже была первая серия – вторую еще просчитывали) Едва успели) Не спал двое суток. Но все равно посмотрел фильм, чтобы "найти, что забыл или не успел". Привычка. Все в лучших традициях телевидения", - добавил ведущий.

Украинцы в комментариях оценили работу Дмитрия Комарова:

"Очень круто! Спасибо вам за такую ​​работу!! Лучшая документалка о войне: глубокая, но не чувствуешь боли и уныния после, а гордость и силы идти дальше! Вы и команда молодцы";

"Если коротко-проревела весь фильм. Отдельное спасибо за такое простое освещение наших официальных лиц ❤️ было очень интересно их послушать в более неформальной обстановке";

"Этот фильм нужно показывать в школах на уроках истории, чтобы помнили, чтобы не забывали".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.