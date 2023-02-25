В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить пышные блины.

"На Масленицу была традиция привязывать колодку к руке тем, кто за год не женился, поэтому во многих регионах этот праздник еще называют Колодий или Колодка. Названий много и блюд много. Я захотел приготовить пышные блины на дрожжах", - пишет Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500г топленого молока (можно брать и обычное молоко)

8-10г сухих дрожжей

210г муки

2 яйца

40г сахара

щепотка соли

40г растительного масла

"Разогреваю 200г молока до 40 градусов, ❗️не выше, иначе дрожжи не сработают. Это приятно теплое! Добавляю сахар и дрожжи, перемешиваю венчиком и даю 10-15 минут постоять, чтобы активировались дрожжи. Добавляю в смесь муку, щепотку соли и перемешиваю - выходит консистенция, как у сметаны. ❗️ А чтобы не было комочков делаю это в два этапа, поэтому далее добавляю вторую часть молока и яйца, масло, перемешиваю, накрываю полотенцем, и ставлю в теплое место минут на 30-40, чтобы смесь очень хорошо «поднялась»!", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Далее разогреваем сковороду и с помощью салфетки смазываем ее растительным маслом. Очень осторожно набираем половник «пены», которая образовалась из теста, но так, чтобы смесь не перемешивать, а только набирать пену! Наливаем тесто на сковороду и, достаточно сильно наклоняя ее, распределяем пену по сковороде. Готовим на среднем огне. Когда одна сторона готова, переворачиваем блинчик с помощью деревянной шпажки. При этом масло, которое в тесте, помогает смазывать сковороду для следующего блина. Есть Владимир Ярославский советует их сразу горячими и с абрикосовым вареньем.

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