Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Катериной Репяховой и их маленьким сыном, как и другие украинцы, прошли через нелегкое время. После годовщины вторжения оккупантов на наши земли Катерина решила поделиться постом в Инстаграм с личными замечаниями.
«24.02 – это дневник войны. Книга рассказывает непридуманную историю о компании молодых людей, оказавшихся посреди войны без собственного желания. Для меня большая честь быть причастной к этому изданию» - похвалилась Репяхова.
Она также рассказала, что главная особенность этой книги – это не установленная цена, ведь все полученные средства будут направлены на помощь ВСУ и пострадавшим от войны. Так что каждый сам выбирает, сколько готов потерять на издание.
В сети отреагировали на обращение Репяховой:
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«Очень хочу эту книгу; Какая цена книги?; Хочу купить❤️; Как заказать?; Я тоже хочу такую же! Какая цена; Хочу заказать;
Вау, поздравляю 🙌; Хочу купить!».
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.