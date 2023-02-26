Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина, вместе они воспитывают сына. Недавно, буквально спустя неделю после расставания, Квиткова попешила дать интеревью и заявила, что они уже думают о разводе.

Пара начала жить отдельно, а Квиткова стала активно показывать в Инстаграм, как развивается, ездит на Мальдивы и делится своими переживаниями. Все чаще она делает акцент на фигуре. Причем в этот раз она решила попробовать новое - сменить цвет волос.

Однако эксперимент посчитали неудачным и в сети начали отговаривать Квиткову менять цвет волос на рыжий.

«Девушки, здесь такое дело… 😅 отговорите меня от этого 😹» - написала Квиткова.

В сети выразили свое мнение:

«Только не этот цвет! Не подходит; Если хочется перемен то почему нет 🔥; Даша, остынь😂 ты и без этого цвета волос еще тот огонек😂👌; С блондом точно лучше 👱‍♀️

Вообще не ваш цвет, 100разов нет) так хорошо сейчас, оно вам не нужно; Блонд лучше) мне почему-то кажется что не очень подходит этот цвет; Вообще не твой цвет».

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