Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное видео и рассказал о своем выступлении на концерте в Польше, который был посвящен годовщине войны в Украине.

В ролике, который показал Макс собраны самые трогательные и страшные моменты с начала войны, встречи людей после долгой разлуки, выстрелы, взрывы, работу ВСУ на поле боя и многое другое. По словам артиста, эти фрагменты видео собраны из соцсетей украинцев, которые 24 февраля делились своими переживаниями.

В подписи к публикации Барских поделился и своими эмоциями: "Вчера на концерте Stay Together в Польше, впервые исполняя "Мама, не плачь", я не смог сдержать волнения. Слова спутались, став в горле комом от прошлогодних воспоминаний, волной заполонивших мои мысли. Очень сложный год, я вдруг понял, что за каждой строчкой этой песни стоит чья-то судьба. Сегодня я проснулся и погрузился в те видео, которые вы выкладываете в своих сетях, в воспоминания, чувства и смыслы, которые вы в них вкладываете. Они слишком эмоциональны и трогательны. Я безгранично благодарен вам за это".

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