Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, заговорила об альтернативе празднику 8 марта.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram певица решила поздравить поклонниц с Днем украинской женщины, который предлагают ввести в Украине вместо 8 марта.

"8 марта или 25 февраля: когда отмечать женский праздник, как вы думаете? Авторы законопроекта предлагают: отменить Международный женский день 8 марта как государственный праздник, а установить День украинской женщины 25 февраля – в день рождения Леси Украинки", — пишет Камалия.

Подписчицы артистки в комментариях делятся своими мыслями по этому поводу:

"25 февраля, день Украинской женщины, сильной, красивой, 8 марта международный день борьбы за права женщин 🌺🥰🌺Поэтому два праздника празднуем😉 цветов и приятных слов много не бывает. Спасибо! Взаимно с праздником!";

"А может одно другому не мешает!? 8 марта- международный женский день! Зачем его аннулировать??? Ну не доводите вы до маразма ....честно...надоело";

"Предлагаю этот закон принять после войны!!! Сейчас не время".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

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