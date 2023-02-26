Популярная украинская актриса, звезда театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными кадрами, на которых предстала в необычном образе.
Как видно, на новых фото Ольга запечатлена в интересной локации где-то на крыше многоэтажки в лучах солнца. Перед камерой она появилась в стильном образе – узких кожаных лосинах, темной вышиванке и необычном пиджаке с национальными мотивами. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и серьезный вид.
В подписи к публикации Сумская написала: "С днем украинской женщины! Этот праздник уже скоро станет официальным в Украине. Выглядываю весну. В любых обстоятельствах, из-за боли, стрессов, депрессий, но солнечные лучи согревают сердце, дарят надежду и укрепляют нашу веру в Победу".
Восторженные поклонники тут же принялись лайкать и комментировать новые фото звезды:
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"Что это за девочка?".
"И вас поздравляю!".
"Очень хороший наряд к ее годам".
"Очень красиво выглядите, Оля".
"Красавица наша, и праздник наш украинский".
"Красавица!".
"Какая красотка".
"Олечка, красотка!".
"Украинская женщина. Красота Украины!".
"Красавица наша".
"Какая красивая женщина, да, это наша украиночка, Ольга Сумская".
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