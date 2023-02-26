Популярная украинская актриса, звезда театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными кадрами, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, на новых фото Ольга запечатлена в интересной локации где-то на крыше многоэтажки в лучах солнца. Перед камерой она появилась в стильном образе – узких кожаных лосинах, темной вышиванке и необычном пиджаке с национальными мотивами. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Сумская написала: "С днем украинской женщины! Этот праздник уже скоро станет официальным в Украине. Выглядываю весну. В любых обстоятельствах, из-за боли, стрессов, депрессий, но солнечные лучи согревают сердце, дарят надежду и укрепляют нашу веру в Победу".

Восторженные поклонники тут же принялись лайкать и комментировать новые фото звезды:

"Что это за девочка?".

"И вас поздравляю!".

"Очень хороший наряд к ее годам".

"Очень красиво выглядите, Оля".

"Красавица наша, и праздник наш украинский".

"Красавица!".

"Какая красотка".

"Олечка, красотка!".

"Украинская женщина. Красота Украины!".

"Красавица наша".

"Какая красивая женщина, да, это наша украиночка, Ольга Сумская".

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