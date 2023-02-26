Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая с начала войны много волонтерит, а летом возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото и заинтриговала новым выпуском своего трэвел шоу.

Как оказалось, Леся со своей "Ле Маршруткой" и Богданом Богдановичем отправились на съемки в прифронтовой город-герой Николаев. На новой фотографии телезвезда запечатлена на залитой солнцем улице, видимо, у театра, который продолжает работать, несмотря на близость к фронту. Перед камерой Леся появилась в стильном наряде – черных брюках интересного кроя и короткой светлой курточке. Ее волосы распущены и слегка растрепаны ветром, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Так соскучилась по солнцу, а сегодня увидела его в Николаеве". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мой родной город".

"Мой любимый Николаев!".

"Солнечный несокрушимый город".

"Мой Николаев! Как я по нему скучаю".

"Рады были видеть вашу Ле Маршрутку в нашем городе".

"Героиня приехала в наш город Герой. Наши все города в Украине Герои, у нас люди Герои, наш президент Герой".

"Леся, я тебя люблю, ты очень красивая".

"Невероятный город. А в Первомайск заедете за сгущенкой?".

"Очень скучаю по Николаеву, а увидела его у тебя".

"Боже! Благодарю вас! Город моего детства. Сейчас очень далеко от него!".

"Харьков, Николаев. Вы очень смелая!".

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