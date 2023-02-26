Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько фото, на которых показала закулисье концерта в Польше, ради которого прервала свой тур по Украине.

Как известно, недавно Надя отправилась в гастрольный тур по украинским городам со своей новой украиноязычной программой. Однако, ради концерта в Польше к годовщине начала войны в Украине, артистка прервала свой тур и выступила в соседней стране вместе с другими украинскими артистами. На кадрах Надя показала, как это было и приоткрыла закулисье своего визита в Польшу.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Сегодня возвращаюсь из выступления в Польше, где мы собирали деньги в поддержку Украины. Листайте карусель, смотрите как это было. А уже завтра я продолжаю свой украинский тур. Жду вас сильно!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Через три дня я буду на концерте в Хмельницком".

"Невероятное было выступление".

"Ты красавица".

"Надя, прилетай на концерт в Израиле. Мы так тебя здесь ждем, так хотим твой концерт у нас".

"Уже не могу дождаться завтрашнего концерта!".

"Какая ты невероятная".

"Все фото такие красивые".

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