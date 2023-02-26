Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сначала войны и все это время живет частично в Украине и частично за границей, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычные фото и видео, а также рассказала о своем выступлении в Польше.

На новых фото Настя запечатлена и сама, и известной польской певицей Kayah, с которой украинская звезда спела дуэтом. Как видно, на сцену Настя вышла в элегантном черном образе с пиджаком с красивой вышивкой. Пышные кудри певицы распущены в объемной укладке, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Каменских поделилась своими эмоциями после выступления с польской звездой: "Вчера на G2 Арене состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины, где мы спели вместе с @kayah_official – выдающейся польской певицей – песню "Ramię W Ramię" ("Вместе, вместе"), что очень символично, ведь именно Польша является надежным союзником Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Поэтому эта песня стала для меня возможностью выразить всю благодарность Польше за целый год совместного противостояния несправедливости и злу, пришедшему на нашу землю. Спасибо!".

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