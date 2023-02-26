В сторис на своей странице в Instagram Джамала показала драматические кадры бэкстейджа.

Сначала артистка пять часов провела в пути, преодолев маршрут Лондон – Люблин – Жешув. Она отработала саундчек, провела репетицию — уже тогда ее понемногу становилось плохо. А прямо перед выступлением состояние ухудшилось.

"За 15 минут до выхода было так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо... Съела утром завтрак в аэропорту. Р.S. Лежала на уникальном диване из коробок, другого места не было :)", - рассказала Джамала.

Ей вызвали скорую. Медики приехали, но особо не помогли.

"К сожалению, укол сделать не удалось :( И, благодаря Haсте, которая принесла мне нужное лекарство, которое я пила правильной последовательности - вышла на сцену и спела дважды. Спасибо всем, кто был рядом! Юля, то, что я тебе сказала, что «Я должна успеть увидеть детей!» - отменяем. Жива!», - подчеркнула певица.

Выступление Джамалы состоялось. На сцене Stay Together украинские и польские артисты объединились, чтобы напомнить, что борьба в Украине продолжается. Кроме Джамалы, там также выступили Надя Дорофеева, Настя Каменских и другие знаменитости.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.