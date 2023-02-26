В браке Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев с 2010 года. Вместе звездная пара воспитывает троих детей. Недавно ведущая осталась с сыном в Киеве вдвоем. Две ее дочери уже три месяца в Праге, а муж сейчас находится на Запорожском фронте.

26 февраля, в один день Маричка Падалко и ее муж отмечают свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет, ему — 46. На своей странице в Instagram ведущая рассказала, как проходит ее праздничный день.

"Ждала сегодняшний день как очередной повод погрустить, что это второй наш с мужем день рождения, когда мы не вместе. Но два дня назад в сюжете американского ABC меня так вдохновила девочка Елизавета из Харькова, которая прожила весну в подвале донорского центра и при этом убеждала журналиста, что нужно жить и находить радость во всем. Это 26 февраля точно лучше прошлогоднего. Тот даже вспоминать не хочу. Да, мы с Егором не вместе, но любовь не знает расстояний", — пишет Маричка.

Падалко добавила, что утром в 5:50 она уже была на съемках программы, которая скоро выйдет в эфир, и там в один момент ей очень повезло. Подробностей она раскрывать не стала.

"Я хочу, чтобы в этом году повезло всем нам. Сейчас каждый день для каждого это тяжелое воспоминание. Пусть ощущение, что в этом году этот день в чем-то лучше всех нас поддерживает. Мы победим!", — подчеркнула звезда.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.