По словам Мудрой, они начали встречаться в Киеве, где Мэтью жил и создавал IT-компанию.

Саша Мудрая, финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-12", поделилась подробностями своих отношений с американцем по имени Мэтью, пишет ТСН.

По словам Мудрой, они начали встречаться в Киеве, где Мэтью жил и создавал IT-компанию. Судьба свела их вместе после окончания "Холостяка". Когда началось полномасштабное вторжение, Мэтью уехал из Украины и позже помог Саше выехать. В настоящее время Саша живет в Нью-Йорке, а ее бойфренд арендует для нее квартиру за $8 000 в месяц.

В интервью Алине Доротюк Саша объяснила, что не может посетить своих родных в Украине из-за проблем с документами. Тем не менее, она также заявила, что не хочет выходить замуж за Мэтью только ради получения необходимых документов.

"Я не желаю выходить замуж только ради документов или денег. Мне нужен человек, который будет мой", - объяснила модель.

Когда ведущая спросила Мудрую, правда ли, что ее американский бойфренд, который старше нее на 15 лет, является миллионером, она ответила "да". "Я так думаю, мне нравится интеллект. Да, мне нравятся деньги тоже. Я даже работаю с аффирмациями, в которых говорю, что люблю деньги, а деньги любят меня. Они приходят в мою жизнь, я в их. В этом нет ничего плохого. Деньги - это энергия", - добавила Саша.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.