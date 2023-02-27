На своей странице в Instagram ведущий резюмировал, что Дима Комаров в своей программе "Мир наизнанку" показывал папуасов, аборигенов, странных и диких существ, а в итоге оказалось, что самые страшные существа – это россияне.

"Получается, что самое страшное на земле все же люди. Наши соседи, по сравнению с которыми все странные и местами страшные обряды африканских племен просто детские игрушки. Когда не надо придумывать сценарий, потому что реальность страшнее самого жестокого кино о войне. Дима создал крутое кино, которое, конечно, переведут и покажут в разных странах. И самый мощный эпизод Дмитрия Комарова оказался о местах, которые не в тысячах километрах от студии монтажа на Подоле, а в 10 километрах, в районе Бучи и Гостомеля", — пишет Анатолий Анатолич.

Ведущий также не упустил возможности "уколоть" звезду "Орла и решки" Регину Тодоренко, которая живет в россии и молчит о войне в Украине.

"Когда-то вернемся к экзотике и путешествиям, а пока и Комаров, и Птушкин, и Бедняков показывают Украину. Рыгина-путешественица не поймет, о чем я здесь написал. Слишком сложно. Берегите себя 💙💛", - добавил Анатолич.

Премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова под названием «Год» состоялась 24 февраля. В фильме, состоящем из двух частей, ведущий показал войну с тех ракурсов, которые не показывают в новостях.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.