В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить быстрые пончики из кефира.

"Когда хочется чем-то вкусным похрустеть, а под руками мало ингредиентов и времени немного - попробуйте эту вкуснятину!", - советует Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

-250г густого кефира

-1 желток (по желанию)

-40-45 г сахара

-ванильный сахар или цедра цитруса

-маленькая щепотка соли

-6г соды или разрыхлителя

-3г лимонного сока

-15г растительного масла или теплого сливочного масла

-325г муки

-растительное масло для жарки

-сахарная пудра

"В миску наливаю кефир, добавляю сахар, желток (без него тоже можно), соль, масло или теплое масло, несколько капель лимонного сока и перемешиваю венчиком. Добавляю муку смешанную с содой или разрыхлителем и замешиваю тесто. Оно получается очень нежным и очень липким". , но не бойтесь - это залог нежности изделий!", - объясняет судья "Мастер Шеф".

Смажьте руки и стол растительным маслом и домесите тесто. Накройте его полотенцем или пленкой и дайте постоять 10-15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немного плотнее. Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм, дайте так постоять несколько минут и нарежьте формочкой бублики.

Отдельно нагрейте масло для жарки. На среднем огне жарим пончики с двух сторон до готовности – примерно до 1,5 минут с каждой стороны. Готовые изделия посыпаем сахарной пудрой и смакуем.

Дополнительными ароматизаторами могут быть ванилин, цедра цитрусовых и даже корица.

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