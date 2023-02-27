Финалистка "Холостяка-12" Саша Мудрая, сейчас живущая в США, призналась, что главный герой реалити Алекс Топольский писал ей после окончания проекта. Прочитав сообщения от него, Саша решила заблокировать Алекса. В интервью Алине Доротюк Саша впервые поделилась, что Топольский ей написал.

После окончания шоу она какое-то время переписывалась с главным героем Алексом Топольским. Он пытался возобновить с ней отношения и говорил, что сделал неправильный выбор в финале.

Однако произошла ситуация, которая удивила Сашу Мудрую и оскорбила, поэтому она решила прекрать любое общение с Топольским. Финалистка "Холостяка-12" сказала, что как-то Алекс записал ей голосовое сообщение и наговорил кучу гадостей. Девушка предположила, что он был пьяный или под кайфом, ведь голос был странным, не совсем его.

"Он мне так и записал: "Ты знаешь, я все пересмотрел. Ты в доме вела себя отвратительно". Вот мне очень понравилось: "Зачем я тебя вообще там держал? Зачем я тебя тянул до последней серии". Тянул он меня… Трусы бы лучше ты свои подтянул. Мне было неприятно. И особенно неприятно, когда он начал мне говорить: "У тебя столько детских травм, тебе нужно это решать, иди разводи мужиков". Какие-то фразы ниоткуда", - поделилась Саша Мудрая.

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