На своей странице в Instagram звезда поделилась яркими кадрами со своей красавицей-мамой и маленькими сыновьями.

"С Днем рождения, мама!!! В прошлом году мы загадывали, чтобы этот твой День рождения мы праздновали уже без войны, не так произошло быстро, но сейчас мы уверенно смотрим вперед. Я каждый год пишу, что хочу иметь такую ​​же жажду жизни, красоту и молодость, как мама, в этом году не исключение :) надеюсь, что этот ген у меня есть 😇", — пишет Екатерина Осадчая.

Катя и ее муж-ведущий Юрий Горбунов вместе воспитывают двух сыновей — Ивана, родившегося в 2017 году, и маленького Даниила, рожденного в 2021 году. Кроме того, телеведущая имеет взрослого сына от первого брака — 20-летнего Илью.

"Не знаю, буду ли я бабушкой трех внуков, но я точно хочу быть такой бабушкой 😅 Будь счастливой и такой же красивой ❤️ Победы скорейшей, а все остальное мы сделаем вместе!", - добавила ведущая.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям и засыпали маму Кати Осадчей комплиментами:

"Поздравляю, долгих лет жизни и главное здоровье и достатка. 🎉🌹🍇Очень стильная мама и красивая!";

"Боже, какие хорошие слова! Поздравляем Вашу маму с днем ​​рождения! Присоединяемся к прекрасным пожеланиям! 💐";

"У Вас очень хорошая мама 😍".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.