В ответ на историю шоумена Андрея Беднякова его фаны дали ему несколько советов, некоторые из которых он также поделился с другими.

Шоумен Андрей Бедняков, который был телеведущим травел-шоу "Орел и Решка", активно освещает в соцсетях и на благотворительных мероприятиях полномасштабную войну в Украине. Он родился и вырос в Мариуполе, но город сейчас разрушен российскими оккупантами. Из-за переживаний и постоянного стресса он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем во время войны. Об этом ведущий рассказал в Инстаграм-Сториз.

Андрей Бедняков признался, что во время войны его стали все чаще беспокоить ночные кошмары и бессонница. Ведущий также узнал, что с такой проблемой сейчас сталкиваются многие украинцы, переживающие боевые действия - в среднем многие спят менее пяти часов

"Проблемы со сном, в частности бессонница, непродолжительный сон и ночные кошмары, распространенные во время боевых действий, это влияет на самочувствие и физическое здоровье, снижая силу мышц, ухудшая работу нервной и сердечно-сосудистой системы. в продолжительной перспективе это может привести к серьезным нарушениям", — рассказал Андрей Бедняков.

В ответ на историю шоумена его фаны дали ему несколько советов, некоторые из которых он также поделился с другими.

"Некоторые люди мне посоветовали: мелатонин , "да бахны 100 виски и заснешь", валерьянку выпить, медитации. "Бахнуть", конечно, может быть, но это сейчас не поможет. Валерьянку не буду, потому что еще потом к ветеринару", — пошутил Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.